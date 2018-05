Plus de 600 personnes se sont fait raser la tête dimanche au Québec dans le cadre du Défi tête rasée. Le but est d’amasser plus de 500 000 $.

Les fonds permettent à Leucan d'organiser des activités, de soutenir les familles, et aussi d'investir en recherche.

Le jeune Mathias Goudreault a bénéficié des services de Leucan.

« Leucan, ça m’a aidé à traverser toutes les épreuves qui se sont passées. L'hôpital, la chimiothérapie, tous les médicaments qu'ils me donnent », dit-il.

Les activités, ça nous permet de vivre des activités normales, parce que les enfants ne peuvent pas toujours aller dans des endroits publics. Daniel Ouellet, père d’un enfant atteint de leucémie

Leucan lui a aussi permis de se faire des amis et d’accomplir certains défis qu’il ne se croyait pas capable de relever.

Recherche contre la leucémie

Une fillette se fait couper les cheveux par sa mère. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Leucan est le principal bailleur de fonds pour la recherche clinique contre la leucémie.

« Leucan ce n'est pas juste des jeux et tout ça, c'est aussi la recherche », souligne la mère de Mathis Goudreault, Jenny Lavallée.

Depuis 20 ans, ces recherches ont permis d'augmenter le tôt de suivi des enfants malades de 15 à plus de 80 %.

« Dès le début de la maladie, au moment du diagnostic, Leucan nous supporte. Financièrement et émotivement », explique Daniel Ouellet, père d’un enfant atteint de leucémie.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie