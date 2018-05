Le concours invite les brasseries et les cidreries de toutes les tailles à travers le pays à soumettre leurs produits. Des juges prennent part à une dégustation aveugle afin d'attribuer des prix de bronze, d’argent et d’or dans 55 catégories et styles différents.

La bière Col. John Baker des Brasseurs du Petit-Sault au Nouveau-Brunswick s’est distingué dans la catégorie « Dubbel ou Quadrupel de style belge ». Le directeur général de la microbrasserie d’Edmundston, André Léger, tenait à souligner le travail de ses brasseurs Patrick Dionne et Mikaël Dubé.

C’est la troisième fois que nous remportons un prix national pour nos bières et nous en sommes très fiers, surtout que nous sommes encore relativement jeunes dans le secteur brassicole au pays. André Léger,directeur général, Brasseurs du Petit-Sault

Toujours au Nouveau-Brunswick, la brasserie Grimross Brewing Co a récolté l’or pour sa bière Après Lager dans la catégorie « Lager de style européen ambré à noir ».

Quant au brasseur de la Nouvelle-Écosse, 2 Crows Brewing Co, sa bière Bonanza! Foedre Aged Wheat Wine a reçu l’or dans la catégorie « Bière forte vieillie au bois et au baril »

Parmis les provinces de l’Atlantique, c’est la Nouvelle-Écosse qui a récolté le plus d’honneurs, toutes catégories et positions confondues, avec neuf prix. Le Nouveau-Brunswick suit de près avec huit prix, l’Île-du-Prince-Édouard avec deux prix et Terre-Neuve et Labrador avec un prix.