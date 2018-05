Un texte de Philippe de Montigny

L'événement se déroule à Mississauga pour la septième année et les organisateurs prévoient que ce soit la plus grande célébration du Vesak au pays. Ils s'attendent à accueillir environ 10 000 participants.

L'an dernier, ils étaient environ 9 000.

L'an dernier l'événement a réuni 9000 personnes environ. Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny

Une des organisatrices, Gethmie Dep, souligne qu'une vingtaine de nations sont représentées dans le défilé et lors des festivités, notamment le Sri Lanka, la Chine, le Laos, l'Inde et le Vietnam.

La religion est au centre, mais il y a aussi des danses, des chants de différentes langues et de la nourriture. C'est comme le Noël pour les chrétiens. Gethmie Dep, membre du comité organisateur

D'autres activités sont aussi prévues, comme de la méditation et des arts martiaux. « Ce festival est ouvert à toute personne qui veut en apprendre plus au sujet de Bouddha et de nos traditions », souligne Mme Dep.

Des ateliers « Bouddhisme 101 » ont par ailleurs été ajoutés au programme.