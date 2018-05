Le controversé projet de pipeline de Kinder Morgan, qui doit relier l’Alberta et la Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays, est la preuve que le premier ministre « renie ses engagements climatiques », a soutenu Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie chez Greepeace, en entrevue à RDI.



« Le premier ministre veut imposer un pipeline de sables bitumineux aux Premières Nations, à la province de la Colombie-Britannique. Plusieurs n’en veulent pas », a-t-il ajouté.

Nous, au Québec, on s’est battus contre Énergie Est, le projet de Trans Canada, et on sort maintenant en solidarité [avec ceux qui s’opposent au pipeline Trans Moutain]. Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie chez Greepeace

La gestion du dossier par le gouvernement fédéral, qui a tenté de forcer l’adhésion de la Colombie-Britannique, réfractaire au projet, est l’objet de vives critiques. Le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, y voit un affront à la juridiction des provinces « de décider de ce qui est bon pour leur population ».



M. Cadieux, qui doit prendre la parole au cours de la manifestation, estime que l’argent investi dans le projet de Kinder Morgan devrait plutôt servir à favoriser une transition énergétique juste pour les travailleurs et les communautés.

L’expansion du pipeline doit permettre à Kinder Morgan de tripler sa capacité, passant ainsi de 300 000 à 890 000 barils de pétrole par jour.

Pour les groupes environnementaux, dont Greenpeace, la mobilisation de dimanche doit permettre d’envoyer un message clair au gouvernement de Justin Trudeau. « C’est n’est pas vrai qu’on va accepter ce projet. Nous voulons une transition vers les énergies renouvelables et sortir du pétrole », a résumé M. Bonin.



Le grand chef Serge Simon de Kanesatake, qui représente le Traité autochtone contre l’expansion des sables bitumineux - signé par 150 Premières Nations du Canada et des États-Unis-, avait déclaré plus tôt ce mois-ci que les Premières Nations du Canada « se tiendront côte à côte avec les Premières Nations de la Colombie-Britannique qui refusent de donner leur consentement au projet ».



Le coup d’envoi de la manifestation doit avoir lieu vers 13 h 30, sur l’esplanade du Quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal.