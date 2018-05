Des fortes averses doivent frapper aujourd'hui la Floride, la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama, l'ouest du Tennessee et le nord-ouest de la Floride. De 13 à 25 centimètres de pluie sont attendus.

Au Mississippi, les habitants font la file pour remplir des sacs de sable afin de limiter les dégâts en cas d’inondation.