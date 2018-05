Lors d'une conférence de presse dimanche à Séoul, le président sud-coréen Moon Jae-in a indiqué que l’homme fort de la Corée du Nord avait réaffirmé son engagement en faveur d’une dénucléarisation « complète » de la péninsule et sur le maintien du sommet avec Donald Trump.



Il a toutefois reconnu que Pyongyang et Washington différaient peut-être sur la signification de cette « dénucléarisation » et a exhorté les deux parties à mener des discussions pour clarifier ces points de divergence.

Si la Maison-Blanche exige une « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible » de la part du Nord, Pyongyang a déclaré qu'il ne comptait pas renoncer à son arsenal nucléaire tant qu'il ne serait pas convaincu des garanties de sécurité proposées en échange par les États-Unis.



Le président sud-coréen a ajouté que Kim Jong-un et lui-même se sont entendus sur l’importance de ce sommet sans précédent entre la Corée du Nord et les États-Unis à l'issue d'une rencontre secrète et improvisée, samedi, dans la zone démilitarisée entre les deux Corées.

L'agence de presse nord-coréenne KCNA avait affirmé elle-aussi que Kim Jong-un avait réitéré « sa détermination à tenir ce sommet historique ».

Depuis Washington, M. Trump a déclaré à la presse que les choses « avancent très bien » et que l'objectif d'organiser le sommet le 12 juin à Singapour demeure inchangé.

Jeudi, le président américain avait pourtant annulé le sommet de Singapour, avant de changer son fusil d'épaule le lendemain, en évoquant le possible maintien de cette rencontre.



« Kim Jong-un a remercié Moon Jae-in pour les grands efforts qu'il a faits en vue [de l'organisation] du sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis », a indiqué l’agence de presse nord-coréenne après la rencontre surprise de samedi.



De prochains pourparlers « à haut niveau » entre les deux Corées doivent avoir lieu vendredi prochain, toujours selon KCNA.