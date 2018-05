« C'est une grande opportunité. Pour moi, c'est fou! Je connaissais le premier Deadpool, c'était un film énorme, un grand succès et le deuxième est le film le plus attendu de l'année. En plus, c'est un film de Marvel! »

Robert Maillet a dû promettre de ne rien dire à personne au sujet de son rôle en tant que Sluggo, un mercenaire mutant.

Début du graphique (passez à la fin) Very fortunate & honoured to be in @deadpoolmovie 2 #Sluggo #Deadpool #YellowJumpsuit pic.twitter.com/v2JP4rW8YV — Robert Maillet (@Robert_Maillet) 21 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Dans le film, Sluggo est dans une prison futuriste connue sous le nom de « boîte de glace » avec Deadpool qui est joué par la vedette hollywoodienne Ryan Reynolds. « C'était comme une très grosse fête d'Halloween », a-t-il dit pour décrire les huit jours de tournage à Vancouver en juillet et septembre dernier. « Pour moi, l'adrénaline vient de jouer avec Ryan Reynolds, de le regarder travailler, être dans son personnage et lancer des répliques à chaque prise. »

Ryan Reynolds dans le film « Deadpool » Photo : AP/Twentieth Century Fox Film Corp./Joe Lederer

Un très grand honneur

Depuis qu'il a pris sa retraite de son métier de lutteur dans la World Wrestling Entertainment (WWE), Robert Maillet a eu des rôles dans plusieurs films, dont Sherlock Holmes, Pacific Rim et 300.

Il avait déjà travaillé avec le réalisateur de Deadpool David Leitch lors du tournage de 300 en 2006.

Il croyait que j'allais prendre quelque jours pour y penser, mais j'ai dit oui avant même qu'il termine sa phrase Robert Maillet, acteur

À cette époque, David Leitch travaillait dans l'équipe des cascades. « J'ai même une photo de lui et moi sur le plateau [de 300] sur mon mur alors c'est pas mal cool qu'il ait fini par devenir un très grand réalisateur de films d'action. »

Il affirme sans hésiter que peu importe le rôle qu'il a, c'est un très grand honneur de jouer dans ce très grand film.

L'acteur a dû contenir ses émotions, mais quand il a annoncé la nouvelle à sa fille de 13 ans, c'est elle qui n'a pas pu retenir les siennes. « Elle criait! L'idée que j'allais jouer avec Ryan Reynolds, c'était vraiment cool pour elle. »

Ryan Reynolds pendant le tournage de Deadpool à Vancouver en avril 2016. L'acteur est de retour en ville pour filmer la suite du film. Photo : Gunnar Radeloff

Dans la version finale

Robert Maillet a vu le film dans un cinéma de Moncton avec sa fille lors de la semaine d'ouverture. Il savait qu'une des scènes de combat avec Deadpool avait été coupée au montage. Il était anxieux de voir s'il faisait partie de la version finale du film. « J'étais vraiment soulagé quand j'ai vu le film », a-t-il dit.

La plus récente production pour laquelle Robert Maillet a travaillé se nomme Polar et est produite par le géant Netflix. La production est aussi basée sur une bande dessinée et raconte l'histoire d'un tueur à gages qui en chasse un autre.

Il fera aussi partie de la distribution du parc touristique du Pays de la Sagouine au courant de l'été. Son personnage, basé sur sa propre vie, raconte comment c'était de grandir en tant que « géant ».