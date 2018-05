Un texte de Justine Cohendet

Jusqu’au début des années 1980, les roches, les cratères et l’absence de végétation étaient la marque de distinction de la ville.

« Auparavant, les gens n'étaient pas intéressés par le jardinage », raconte Georgette Mitchell, une membre de la Société d’horticulture de Sudbury.

L’association dont elle est membre organise depuis 2011 le Festival du jardinage, un rassemblement qui a lieu dans le centre-ville et qui encourage les résidents à verdir leur voisinage.

Georgette Mitchell, membre de la Société d'horticulture de Sudbury, participe au Festival chaque année depuis sa création. Photo : Radio-Canada/Justine Cohendet

Wayne Hugli, le fondateur et coordinateur du Festival, croit que cet événement contribue à changer l’image du Grand Sudbury et à rendre le jardinage plus accessible.

Ce passionné souhaite inscrire cet événement dans la volonté de la Ville de reverdir ses allées.

L'équipe municipale responsable du reverdissement était d'ailleurs présente au festival.

On offre aux gens des arbustes pour les encourager à planter des choses autour de chez eux. Stephen Monet, gestionnaire des initiatives environnementales de la Ville participant au festival

40 ans de reverdissement

« Ça fait plusieurs décennies qu’on travaille à reverdir ce qui était anciennement des collines noircies avec peu de végétation », explique Stephen Monet, le gestionnaire des initiatives environnementales de la Ville.

Le programme de reverdissement mis sur pied en 1978 est aujourd’hui un succès, mais ses acteurs insistent sur l’importance de poursuivre une telle politique.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Martindale, en 1979

« On a maintenant des étendues de conifères, mais on voit que la diversité végétale dans ces pinèdes est appauvrie, on aimerait donc lancer un programme d’augmentation de la biodiversité », explique Stephen Monet.

La métamorphose de la ville semblait faire l'unanimité samedi, dans le centre-ville du Grand Sudbury. Depuis sa création, le Festival du jardinage n'a cessé de croître. Cette année, les organisateurs attendaient 1500 personnes.