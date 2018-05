Un texte d'Anne-Andrée Daneau

L'album « Si nos voix s'unissaient » comprend seize chansons, dont des pièces sacrées, comme des oeuvres de Palestrina, Mozart, Fauré et Mendelssohn ou encore « Hallelujah » de Leonard Cohen.

Du chant profane comme le titre « Le cœur est un oiseau » de Richard Desjardins se retrouve aussi sur le disque.

Tous les enregistrements de l'album ont eu lieu à la chapelle du Séminaire Saint-Joseph.

« On se disait que c'était le temps de se mettre à jour avec un nouveau répertoire », dit Claire Bisaillon, directrice musicale de la Maîtrise des Petits Chanteurs du Cap.

Le dernier opus des Petits Chanteurs de la Maîtrise, nommé « La Quête », remontait à 2008.

Comme le veut la tradition de vivre l'expérience d'une tournée internationale, la soixantaine de chanteurs partiront vers l'Italie du 16 juin au 1er juillet.