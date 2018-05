Ces travailleurs, représentés par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, avaient rejeté la veille les plus récentes offres patronales. Quelque 3000 chefs de train et mécaniciens ont voté à 98,1 % pour rejeter l'offre patronale, tandis que 360 employés de la division de la signalisation et des communications ont plutôt approuvé le déclenchement d'une grève à hauteur de 97,2 %.

Mais « à peine un jour après que les travailleuses et travailleurs ont rejeté les dernières offres de l’entreprise, le CP refuse toujours de négocier de façon sérieuse », a déploré le syndicat dans un communiqué publié samedi.

Voilà quelques mois que les conventions collectives des employés sont échues; en avril, déjà, les parties patronale et syndicale avaient évité la grève, en attendant que les syndiqués se prononcent sur les offres patronales.

Le possible conflit de travail survient alors que les transporteurs ferroviaires du pays – le Canadien Pacifique et le Canadien National – peinent à répondre à la demande pour le transport du grain, de la potasse et d'autres produits, particulièrement dans l'ouest du pays.

Le syndicat assure toutefois qu'en cas de grève, le service de transport de passagers ne serait pas affecté, y compris les trains de banlieue de Montréal, Toronto et Vancouver.