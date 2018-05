Les policiers ont reçu une plainte concernant un homme armé dans le quartier Westphal à 7 h 48 et ont alors bouclé les environs sur la route Broom et l'autoroute 7.

« Alors que nos agents répondaient à l'appel, l'homme a fui la maison où se déroulait l'incident pour se réfugier dans un boisé », a dit la caporale Jen Clarke lors d'une conférence de presse samedi après-midi.

Pendant que nos policiers tentaient de repérer l'homme grâce aux chiens de la GRC, ils ont été confrontés par l'homme, ce qui a mené les agents à décharger leurs armes. Caporale Jen Clarke de la GRC

Des voisins ont rapporté avoir vu des agents de police armés fouiller les environs, puis entendu deux coups de feu.

La GRC n'a dévoilé aucune information supplémentaire sur l'homme qui a perdu la vie. On n'a pas non plus confirmé le nombre de coups de feu tirés ni combien d'agents ont tiré.

L'homme a été déclaré mort sur les lieux de l'événement. De nombreux véhicules d'urgence, dont des voitures de police et des ambulances, étaient toujours sur place samedi après-midi

Aucun agent de la GRC n'a été blessé et on ne recherche personne d'autre. La cpl Clarke n'a pu révéler si l'homme avait ouvert le feu sur les agents où si on avait trouvé une arme sur lui. « En ces moments difficiles, nos pensées sont avec la famille de l'homme décédé. »

La fusillade est survenue près du bâtiment de Mariner Auction, dans le quartier Westphal, près de Dartmouth. Photo : Radio-Canada/CBC

Selon Brian Barker, encanteur et copropriétaire du commerce Mariner Auctions dans le quartier Westphal, l'enquête s'est déployée dans le stationnement de son entreprise, mais il n'a pas pu fournir plus de détails.

L'entrepreneur ajoute que ses employés ont dû utiliser la porte arrière du commerce toute la matinée.

Enquête en cours

L'Équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-Écosse (SiRT) enquête présentement sur la mort de l'homme. « Nous sommes pour le moment à récolter des preuves », a expliqué Felix Cacchione, le directeur l'équipe.

Le SiRT a pour mission d'enquêter sur tout événement grave concernant des policiers en Nouvelle-Écosse, y compris des décès, des blessures graves et des dossiers de nature sexuelle.

La GRC a indiqué ne pas savoir à quel moment la route rouvrirait. On demande également au public d'éviter les lieux du drame.