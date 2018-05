Ce vin jaune de 1774 est considéré comme l’un des plus vieux vins conservés au monde.

Selon le commissaire-priseur de Jura Enchères qui a présidé la vente, Philippe Etiévant, ces bouteilles « sont conservées depuis leur origine dans une cave d’Arbois et veillées avec amour par huit générations d’héritiers de Pierre Vercel,

vigneron d’Arbois ».

Il ajoute qu’elles n’ont jamais quitté leur cave d’origine, ce qui leur assure une conservation exceptionnelle.



« Deux bouteilles du même lot ont été vendues aux enchères en 2011 et 2012 au prix de 86 000 et 58 000 dollars », explique encore Philippe Etiévant. « Elles étaient tout à fait buvables, elles ont été dégustées par leur acheteur suisse et un comité d’experts qui lui ont attribué la note de 9,4 sur 10 ».

Ces trois prestigieuses bouteilles âgées de 244 ans ont suscité l’intérêt des amateurs du monde entier en Europe comme en Asie. Ces derniers ont participé à la vente par Internet.

Les bouteilles faisaient partie d’un lot d’une même cave d’Arbois comprenant 102 flacons anciens, datant de 1774 à 1967 pour les plus récentes. La plupart de ces bouteilles de vin du Jura dataient du début du XXe siècle. Des Arbois blancs de 1905 ont été adjugés à 600 dollars. Une bouteille d’Arbois blanc de 1811 a été vendue pour 13 000 dollars.