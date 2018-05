Les autorités ont été alertées samedi vers 10 h par un randonneur. Ce dernier a découvert Léon Drapeau, un résident de Mont-Carmel, qui était inanimé, au sol.

Les deux autres hommes, Pierre Barrière, 57 ans, et Ronald Filion, 78 ans, qui seraient respectivement le neveu et un ami de la victime, ont été retrouvés assoiffés et affamés dans un chalet où ils ont trouvé refuge.

Tous ont été transportés au centre hospitalier de Rivière-du-Loup, où le décès de M. Drapeau a été constaté. Les deux autres individus souffraient de déshydratation et n'avaient pas pris leurs médicaments, sur prescription, depuis plusieurs jours. Ils ont reçu de l'eau et de la nourriture de la part des sauveteurs.

La SQ fait le point sur la découverte des trois hommes disparus dans le Kamouraska. Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

Enquête en cours

La Sûreté du Québec poursuit son enquête afin de déterminer les circonstances entourant la disparition des trois hommes, qui n'avaient pas été revus depuis mardi.

La fourgonnette utilisée par les trois hommes a été retrouvée à sept kilomètres du lieu où ils ont été découverts.

Selon les policiers, le véhicule se serait vraisemblablement enlisé dans un chemin forestier, et les passagers auraient décidé d'aller chercher de l'aide à pied.

Initialement, les trois hommes voulaient explorer des secteurs de pêche à proximité du Lac de l'Est, près de la frontière américaine.

Le type de fourgonnette dans laquelle les trois personnes disparues se seraient déplacées. Photo : Sûreté du Québec

Léon Drapeau, Pierre Barrière et Ronald Fillion avaient été vus pour la dernière fois mardi. Ils devaient se rendre dans un secteur forestier et rentrer en fin de journée, mais n’étaient pas revenus.

Selon les commentaires des deux rescapés, les trois hommes ont dormi la première nuit dans leur véhicule.

Lorsqu'ils ont compris qu'aucune communication cellulaire n'était possible, ils sont partis à la recherche de secours, notamment car ils n'avaient pas leurs médicaments avec eux.