La manifestation a été orchestrée pour « l’égalité, la justice sociale et la solidarité », selon ses organisateurs.

Les précédents rassemblements d’envergure ces deux derniers mois ne concernaient que des mouvements professionnels comme les employés du secteur ferroviaire et les fonctionnaires.

Un comptage indépendant indique 32 000 personnes se sont rassemblées à Paris, soit un peu moins que lors de « La Fête à Macron », du début du mois. D’après la police, 21 000 manifestants ont défilé dans la capitale. Les syndicats évoquent plutôt 80 000 personnes à Paris et 250 000 dans toute la France.

Selon la police, 32 personnes ont été interpellées, notamment pour port d’armes, ou participation à un groupement en vue de commettre des dégradations.

Un policier a été blessé par un jet de projectile, en marge de la manifestation.

Début du graphique (passez à la fin) #MareePopulaire pas facile tous les jours d être CRS... pic.twitter.com/A1rKZYYTk0 — Carole Michelon (@CaroleMichelon) 26 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

La gauche en quête d’unité pour faire plier la majorité

Sur les pancartes des manifestants, les slogans rivalisent d'imagination : « À poil, comme le service public », « Le peuple obtient ce qu’il prend », « Stop Macron ».

Cela faisait plus de 20 ans que la Confédération générale du travail (CGT), l’un des principaux syndicats, n’avait pas défilé conjointement avec des partis politiques.

Son secrétaire général, Philippe Martinez, a appelé le président de la République à entendre le mécontentement social. Sur les ondes de la radio France Inter, il l’a qualifié en ces termes : « C’est un président qui, vaille que vaille, avance sans tenir compte de la réalité du vécu des citoyens ».

Début du graphique (passez à la fin) Aujourd'hui c'est l'heure de la #MareePopulaire en France. Unis, nous marchons pour le droit au service public contre le monde des riches et de leur président. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 26 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Jean-Luc Mélenchon, du parti de gauche La France insoumise, a évoqué dans les colonnes du journal Libération « une France en ébullition ». Devant l’appel commun de son parti et des organisations syndicales, il parle d’« un cycle nouveau » pour la mobilisation.



Le président français Emmanuel Macron semble pour l’instant ne pas vouloir écouter la rue et compter sur « la majorité silencieuse » qui ne manifeste pas, selon le porte-parole du gouvernement. Vendredi, il a déclaré que cette marée populaire ne l’arrêterait pas et a critiqué ceux qui « ne proposent rien au pays » et qui veulent « la grande violence ».