Le pays va rejoindre l’organisation en tant que « partenaire mondial », a indiqué le président Santos, ce qui signifie qu’il ne prendrait pas forcément part à des opérations militaires, et sera entièrement accrédité à Bruxelles.



L’OTAN, qui compte 29 pays signataires, avait conclu un accord de partenariat avec la Colombie en mai 2017, juste après la signature d’un accord de paix entre le pays et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui a valu à Juan Manuel Santos le prix Nobel de la paix.



« La Colombie profite beaucoup d’être une part active d’une communauté internationale. De nombreux problèmes que l’on rencontre actuellement sont mondiaux et nous avons besoin du soutien et de la collaboration des autres pays pour trouver une solution », a déclaré Juan Manuel Santos à la télévision.



L’Afghanistan, l’Australie, l’Irak, le Japon, la Corée du Sud, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan sont aussi des pays partenaires mondiaux de l’OTAN.



Selon le site de l’OTAN, le partenariat avec la Colombie touchera la cybersécurité, la sécurité maritime, le terrorisme et les liens avec le crime organisé.



L’annonce a eu lieu quelques heures après que l’Organisation pour la coopération et de développement économiques (OCDE) ait admis la Colombie comme nouveau membre.

« Faire partie de l’OCDE et de l’OTAN améliore l’image de la Colombie et nous permet d’avoir plus de poids sur la scène internationale », a déclaré Juan Manuel Santos.