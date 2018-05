Le Bureau du premier ministre avait confirmé jeudi que M. Trudeau allait apposer son « X » sur un bulletin de vote dans la circonscription d’Ottawa-Vanier, ce qu’il a fait avec sa femme, Sophie Grégoire Trudeau, et sa fille, Ella-Grace, en fin d’après-midi vendredi.

« Inacceptable »

Dans un tweet publié vendredi, Gérard Deltell a affirmé qu’il était « inacceptable » pour un député québécois à la Chambre des communes de voter dans l’élection générale d’une autre province.

Dans un tweet publié vendredi, Gérard Deltell a affirmé qu'il était « inacceptable » pour un député québécois à la Chambre des communes de voter dans l'élection générale d'une autre province.

C'est gênant et inacceptable de voir un député du Québec voter dans une élection d'une autre province. pic.twitter.com/FmL0mmkQE8 — Gérard Deltell (@gerarddeltell) 25 mai 2018

Or, Élections Ontario indique que tous les citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus ont le droit de voter dans l’élection provinciale, tant et aussi longtemps qu’ils habitent la circonscription dans laquelle ils votent.

Un porte-parole du Bureau du premier ministre a affirmé que Justin Trudeau ne pourra pas voter lors du scrutin québécois à l’automne puisqu’il n’est pas un résident à temps plein de La Belle Province.

Justin Trudeau pourra toutefois voter dans sa propre circonscription de Papineau au prochain scrutin fédéral puisque Élections Canada permet aux députés de voter dans leur propre circonscription sans égard à leur lieu de résidence, a indiqué le Bureau du premier ministre.

À Ottawa depuis 2013

M. Trudeau représente le comté de Papineau depuis 2008, mais il a vendu sa résidence et a emménagé à Ottawa en 2013 après être devenu le chef du Parti libéral du Canada.

En tant que premier ministre, M. Trudeau peut habiter la résidence officielle du premier ministre, située au 24, promenade Sussex. Or, en raison du mauvais état de la résidence, il a emménagé à Rideau Cottage, une composante des terrains de Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général du Canada.

Les citoyens qui ont habité hors du Québec depuis moins de deux ans ou qui travaillent pour le gouvernement fédéral ou provincial peuvent toujours voter à l’élection générale québécoise.

Les Ontariens iront aux urnes le 7 juin alors que leurs compatriotes du Québec voteront le 1er octobre.