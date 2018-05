Cuba et le Mexique ont émis des alertes de veille de tempête tropicale pour certaines parties de leurs côtes.

Alberto, qui a pris naissance dans la péninsule du Yucatan, causera de fortes pluies dans la nuit de vendredi à samedi sur le territoire mexicain avant de poursuivre son chemin vers l'ouest en direction de Cuba et de la Floride.

La saison des ouragans, qui dure généralement six mois, commence rarement avant le mois de juin. Cette année, on pourrait enregistrer 10 à 16 tempêtes tropicales, selon l'Agence nationale océanique et atmosphérique (NOAA). Cinq à neuf d’entre elles pourraient se transformer en ouragans. Un à quatre de ces ouragans pourraient dépasser la catégorie 3.

La tempête devrait atteindre le sud la Louisiane, l’Alabama et le Mississippi lundi, indique le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami.

Avançant avec des vents soutenus à 65 km/h, elle déversera entre 25 et 38 cm d’eau sur son passage, et laissera jusqu'à 30 cm dans le sud et le sud-est de la Floride.

Certaines régions de la Floride, de la Géorgie, de l'Alabama, du Mississippi et de la Louisiane ont déjà enregistré de fortes précipitations cette semaine, et certaines zones pourraient subir des crues soudaines et des inondations fluviales.

Les communautés riveraines sont sur un pied d’alerte. Les autorités locales ont déjà débuté la distribution de sacs de sable.

Pétrolières sur le qui-vive

Les compagnies pétrolières ont également ordonné l'évacuation de leur personnel hors du golfe du Mexique.



Royal Dutch Shell a arrêté ses opérations de production et de forage par mesure de précaution.

D'autres compagnies énergétiques présentes dans le golfe du Mexique comme Chevron Corp ont dit qu’elles surveillaient la situation. Valero Energy Corp et BP disent pour leur part que leurs opérations se poursuivent.

Le Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), qui reçoit l'essentiel des camions-citernes, indique aussi que ses installations fonctionnent normalement.

En 2017, les trois puissants ouragans Harvey, Irma et Maria ont tué des centaines de personnes et ont provoqué des milliards de dollars de dégâts dans les Caraïbes et le sud-est des États-Unis.