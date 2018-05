Julia Caddy a aujourd'hui 19 ans. Pendant son adolescence, elle a vécu des moments plus sombres. Ses épisodes de troubles alimentaires et d'idées suicidaires sont maintenant derrière elle grâce à l'aide qu'elle a reçue.

Ma vie me rend tellement heureuse en ce moment. Je souhaite que ce soit ainsi pour tous les autres jeunes et ce centre me donne cet espoir. Julia Caddy