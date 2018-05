Les circonstances entourant l'accident ne sont pas encore entièrement connues.

RYAM affirme collaborer avec le ministère du Travail dans son enquête.

Un homme de famille

La fille de la victime, Audrey Lynn Brindley, est bouleversée: « Il était déménagé depuis le sud de l’Ontario il y a un an et demi pour commencer à profiter d’une vie paisible et aller à la pêche. »

Selon la fille de Monsieur Pye, la famille passait avant tout pour lui. Photo : Audrey Lynn Brindley / Facebook

Il a auparavant travaillé comme opérateur de chargeur dans une usine pendant plus de 35 ans

Elle décrit son père comme un homme pour qui la famille passait en premier : « Il était un mari aimant, un bon père pour ses deux enfants et adorait ses quatre petits-enfants. »