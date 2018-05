Masse critique est un mouvement qui a démarré à San Francisco il y a plus de 25 ans et qui permet aux cyclistes de se rassembler pour occuper la ville et ses rues.

Martial Van Neste organise l'événement à Québec. « C'est vraiment une manifestation joyeuse pour dire que les cyclistes ont une place à l'intérieur de la ville », souligne le cycliste.

Ça vaut la peine de promouvoir le vélo en ville. Steve Fournier-Dion, cycliste

Steve Fournier-Dion y participait parce qu'il estime que plus de monde devrait faire du vélo. « C'est moins polluant que l'auto », souligne-t-il.

La randonnée familiale à travers les rues de Québec était d'environ 8 kilomètres.