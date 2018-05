Les églises et organismes religieux étaient admissibles au financement sans pour autant devoir justifier leur croyance. Mais pour l'archevêque de Moncton, Valéry Vienneau, cocher une case appuyant des valeurs liés à l'avortement était la goutte de trop.

C'est décourageant de voir le fédéral nous obliger à suivre leur idéologie. On est quand même dans une démocratie et dans une démocratie, on doit respecter aussi. On nous dit qu'on a le droit de religion, le droit de conscience. Ça pose question la façon dont le gouvernement s'y est pris. Mgr Valéry Vienneau