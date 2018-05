Après deux saisons désastreuses, l’équipe a pratiquement fait table rase. Cette année, 16 joueurs sont nouveaux parmi les 22 que compte l’équipe.

« On n’est pas satisfait de notre position des deux dernières années, admet le directeur général de l’équipe, René Martin. On veut compétitionner pour faire les séries éliminatoires. On pense vraiment qu’on a une équipe cette année pour espérer gagner le championnat. »

Le directeur général des aigles de Trois-Rivières, René Martin Photo : Radio-Canada

Si l’équipe compte offrir un meilleur spectacle sur le terrain, elle a aussi bien l’intention d’offrir aux spectateurs davantage qu’un match de baseball. Les Aigles promettent des soirées animées au stade Stéréo Plus cette saison grâce à des spectacles musicaux avant les matchs et à des vendredis « vintage » qui rendront hommage à l’histoire de l’équipe.

[Les spectateurs] venaient déjà, mais on voulait être sûrs qu’ils reviennent. René Martin, directeur général, Aigles de Trois-Rivières

Les Aigles joueront 54 matchs à domicile cette semaine. La direction de l’équipe attendait entre 1600 et 2000 spectateurs pour son premier match à Trois-Rivières.