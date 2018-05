Les fermiers s’attendaient à une arrivée plus tardive des fraises cette année, mais la chaleur des premières semaines de mai a permis aux petits fruits d’être prêts plus tôt que prévu.

« Nous avons un printemps tellement incroyable, du soleil, du soleil et plus du soleil, se réjouit Alf Krause, propriétaire des fermes Krause Berry, à Langley. Elles ont rattrapé leur retard et nous venons de commencer à récolter nos premières fraises. »

Les premières fraises locales sont disponibles en quantité limitée dans certains marchés. Photo : Radio-Canada

L’agriculteur explique que les fraises qui commencent à être prêtes ne sont toutefois pas les mêmes que celles auxquelles sont habitués les gens qui prennent part à l’autocueillette plus tard au cours de l’été.

« Nous avons les fraises de début de saison, qui viennent tout juste de commencer à arriver. La saison principale commencera autour du 8 juin », estime Alf Krause.

Les fraises de début de saison ont tendance à être un peu plus fermes, peut-être un peu moins juteuses. Mais au niveau du goût, elles sont tout aussi délicieuses! Alf Krause, propriétaire des fermes Krause Berry à Langley

Une fois la saison des fraises entamée, les framboises, les bleuets et les mûres sont généralement prêts pour la cueillette à environ deux semaines d’intervalle entre chaque fruit.

Alf Krause prévoit que l'abondance de soleil fera en sorte que les différentes récoltes arriveront de manière plus rapprochée cette année. Photo : Radio-Canada

Cette année, Alf Krause croit que le soleil et les températures élevées pourraient faire en sorte que les différentes baies arriveront de manière plus rapprochée.

C’est excitant pour les gens qui viennent et qui peuvent cueillir deux ou trois sortes de fruits en même temps. Pour les fermiers, c’est un défi, parce que nous devons faire plusieurs cueillettes au même moment, et nous avons un nombre d’employés limité pour y arriver. Alf Krause, propriétaire des fermes Krause Berry à Langley

L’agriculteur ajoute qu’il est de plus en plus difficile de prévoir à quel moment les récoltes seront prêtes depuis quelques années.

« Il y a deux ans, les fraises sont arrivées très tôt, raconte-t-il. Cette année, on se rapproche de la normale. Mais nous ne savons plus ce qui est normal dorénavant. La température semble changer chaque année. »

Malgré les défis, Alf Krause considère que l’imprévisibilité fait partie des plaisirs de travailler la terre.