La vidéo montre une équipe qui sollicite les passants devant la basilique Notre-Dame à Montréal pour leur proposer une expérience de réalité virtuelle. Le spectateur est amené à comparer vie urbaine et vie en bord de mer. La fin, surprenante et charmante, est un mélange de virtuel, de réel et de rires.

L’organisme derrière cette vidéo est Stratégie vivre en Gaspésie dont le mandat est d’attirer de nouveaux arrivants dans la région.

Avec des dizaines de milliers de visionnements sur Facebook en moins de 48 heures, l’organisation n’a sans doute pas incité beaucoup de gens à immédiatement s’établir en Gaspésie, mais a sûrement suscité de nombreux sourires.

Ces résultats sont très satisfaisants puisqu’un des objectifs poursuivis était de répandre une image positive de la Gaspésie, explique l’agente de communication de la Stratégie vivre en Gaspésie, Catherine Miousse. « La volonté était de faire rayonner la Gaspésie, d’avoir un momentum positif parce que souvent, malheureusement, dans les nouvelles à l’extérieur de la région, si on parle de la Gaspésie, c’est souvent pour des éléments de catastrophe ou des choses qui vont moins bien. »

En campagne

Vivre en Gaspésie est d’ailleurs en pleine campagne « d’attraction ». La vidéo en est un des éléments. Des publicités sont aussi diffusées dans divers médias dans quatre régions cibles favorables à la Gaspésie soit Montréal, Lanaudière, la Montérégie et Québec.

La stratégie de diffusion sur les réseaux sociaux est néanmoins une formule gagnante pour l’organisation qui dispose d’un budget limité. « Ça nous permet de nous rendre dans les autres régions et d’avoir des antennes un peu partout au Québec », souligne Catherine Miousse qui ambitionne d’atteindre un nombre de visionnements équivalent à celui de la population de la Gaspésie.

L’organisation est d’autant plus fière des résultats que le concept est entièrement gaspésien, réalisé entre autres par la boîte de production La Semelle verte avec différentes collaborations à la mise en scène, au marketing, à la scénarisation et à la conception des décors.

Lors de la Journée de la Gaspésie, tous les Gaspésiens sont invités à s'habiller en bleu Photo : Radio-Canada/Extrait du site Vivre en Gaspésie

Un autre moment fort de la campagne sera le 7 juin avec la Journée de la Gaspésie.

Les gens seront invités, par le biais d’un concours, à mettre de l’avant, sur vidéo, les différents accents et expressions de la Gaspésie.

La campagne Vivre en Gaspésie a été lancée le 14 mai dernier et se terminera le 15 juin prochain.