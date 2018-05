La présidente du parti, Gabrielle Lemieux, soutient que sa formation peut renverser la vapeur, même si elle stagne depuis plusieurs mois dans les intentions de vote, autour de 20 %, loin derrière la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral (PLQ).

« Oui, tout à fait, j'ai la ferme conviction que c'est possible, a-t-elle affirmé dans une entrevue avec La Presse canadienne diffusée vendredi. Comme on dit, en politique, quelques mois c'est une éternité. »

Le parti mise notamment sur une autre donnée des sondages : un électeur caquiste sur deux « n'est absolument pas certain » de maintenir son appui à la CAQ.

« On ne peut donc pas dire que les jeux sont faits, tout reste à jouer », a plaidé Mme Lemieux.