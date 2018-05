Un texte de Mathilde Monteyne

Dans la salle d'échauffement, Andréanne Dumont, une jeune cavalière à l'emploi de Cavalia, présente fièrement Utah, Cody, Petit Cowboy et Petit Micko. Ces quatre équidés font partie des 90 chevaux présents à Winnipeg pour le spectacle Odysseo de la société montréalaise Cavalia, qui a déjà séduit des milliers de spectateurs à travers le monde depuis 2011.

Si Winnipeg a été choisie pour l'entraînement de ces chevaux, ce n’est pas par hasard.

« On va dans une ville où l'on est bien reçus, où l'on est bien accueillis (...) et puis on a de la place pour travailler », explique le directeur équestre, Mathieu Bianchi.

La capitale manitobaine offre l’espace requis pour implanter des infrastructures importantes. Selon Mathieu Bianchi, la troupe a pu augmenter d’une vingtaine le nombre de chevaux habituellement emmenés en tournée, ce qui permet l’entraînement des nouveaux et une plus grande rotation pour les spectacles.

Séance d'entraînement pour le spectacle Odysseo qui se déroule à Winnipeg jusqu'au 17 juin. Photo : Radio-Canada

Et de l’espace, il en faut pour accueillir la centaine de personnes qui constituent la troupe. Au-delà des cavaliers et des artistes acrobates, ce sont également des vétérinaires, physiothérapeutes, grooms, musiciens, chanteurs, mais aussi des monteurs qui sillonnent le pays pour assurer le bon fonctionnement du spectacle.

Ce qui est le plus difficile, c’est d’arriver à faire travailler 25 personnes ensemble qui sont toutes différentes (...). Mais on a aussi 90 chevaux derrière (...) qui ont tous un caractère différent. Mathieu BIanchi, directeur équestre

Pour Mathieu Bianchi, il s’agit de trouver les « bons matchs ». « C’est de l’observation tous les jours. C’est de regarder tous les jours les chevaux. Je les connais tous, les cavaliers aussi« », confie-t-il. C’est selon la personnalité du cheval que son cavalier sera choisi.

Quand ils vous aiment, c’est pour la vie

D’après Normand Latourelle, le fondateur de Cavalia, la relation entre l’homme et le cheval est intense. Le personnel est d’ailleurs trié sur le volet et Mathieu Bianchi souligne que « le premier critère, c’est l’amour du cheval ».

« C’est vraiment une relation intense, à 360 degrés ou presque », confie Andréanne Dumont.

D’après elle, la clé d’une bonne relation avec le cheval, c’est le temps. Plusieurs mois sont souvent nécessaires pour apprivoiser cet animal qui, dans la nature, est aux aguets du danger. Et comme avec les humains, explique-t-elle, « ça clique » plus facilement avec certains qu’avec d’autres.

Andréanne Dumont, cavalière pour Cavalia. Photo : Radio-Canada

Lors des tournées, « on vit avec eux presque 24 heures sur 24 », enchaîne Andréanne Dumont. Entre les séances quotidiennes d'étirements, de toilettage, de massage et les répétitions, les journées sont bien remplies. Les chevaux doivent être polyvalents et capables d’exercer plusieurs disciplines.

Normand Latourelle souligne que le bien-être de l’animal se trouve au centre de toutes ses décisions. Le cheval ne doit pas pâtir des imprévus techniques qui surgissent parfois dans l’organisation de ce type d’événement.

« C’est toujours à nous à s’adapter. On ne va pas demander aux chevaux de s’adapter au problème », dit Mathieu Bianchi.

Et après?

Le directeur équestre explique que le souci du bien-être animal se poursuit au-delà des représentations. En général, un cheval travaille entre quatre et six ans pour Cavalia. Ensuite, il entre dans un processus d’adoption scrupuleusement contrôlé par l’un des départements de la société. Il est demandé aux personnes désireuses d’adopter un cheval de fournir toutes les informations, photos à l’appui, relatives à sa vie future.

Mathieu Bianchi, directeur équestre pour Cavalia. Photo : Radio-Canada

Et, dans le cas où Cavalia ne connaît pas encore le futur propriétaire, une personne de confiance se rend sur place pour procéder aux vérifications nécessaires. De plus, une clause dans les contrats stipule que le cheval ne peut plus être utilisé pour du travail.

Après quelques années de dur labeur, c’est un repos bien mérité qui attend nos compagnons à quatre pattes.