Les revenus tirés des colis pour le secteur Postes Canada ont augmenté de 110 millions de dollars, soit 24,6 %, au cours du trimestre clos le 31 mars, pour s'établir à 593 millions de dollars, tandis que les volumes de ces activités ont progressé de 17 millions d'articles, ou 33 %.

Ces croissances s'expliquent par la croissance continue du cybercommerce et par les efforts déployés pour se démarquer de la concurrence, a expliqué l'entreprise.

Les revenus du courrier transactionnel - principalement des lettres, des factures et des relevés - ont reculé de 46 millions de dollars, ou 4,1 %, pour se chiffrer à 776 millions de dollars, pendant que les volumes ont diminué de 4,0 %.

Dans ce secteur, les revenus du service Poste-lettres national, la plus grande catégorie de produits, ont chuté de 1,6 % et ses volumes ont cédé 2,4 %. Postes Canada a attribué ce déclin à l'usage croissant des solutions numériques par les consommateurs et les entreprises, ce qu'elle a identifié comme « un des plus grands défis que doit relever » l'entreprise.

Le secteur Postes Canada a réalisé, dans son ensemble, un bénéfice net de 55 millions de dollars, une amélioration de 53,4 % par rapport à celui de 36 millions de dollars affichés pour la même période l'an dernier.

En tout, le Groupe d'entreprises Postes Canada - qui comprend Postes Canada et les filiales Investissements Purolator, Innovapost et Groupe SCI -, a affiché vendredi un bénéfice net du premier trimestre de 74 millions de dollars, en hausse de 52,5 % par rapport à celui de 48 millions de dollars de la même période l'an dernier.

Le groupe d'entreprises a vu ses revenus atteindre 2,16 milliards de dollars au cours du plus récent trimestre, ce qui représentait une hausse de 6,0 % par rapport à la même période l'an dernier.