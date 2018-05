Un texte de Laurence Gallant

Les dernières rumeurs parlent d’un possible dépôt la nouvelle politique culturelle à la mi-juin, mais au ministère de la Culture et des Communications, on reste de marbre.

La directrice générale de Culture Bas-Saint-Laurent, Julie Gauthier, estime que tout le milieu est impatient de connaître les axes de cette politique et les sommes qui y seront associées.

Pour elle, la nouvelle politique culturelle se fait probablement attendre à cause des nombreux changements de garde à la tête du ministère de la Culture dans les dernières années : en trois ans, ce projet a été porté par Hélène David, Luc Fortin puis Marie Montpetit, depuis octobre dernier.

La directrice générale du Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est-du-Québec (ROSEQ), Solange Morrissette, observe que certains diffuseurs sont au bout du rouleau devant l'impossibilité actuelle de se développer ou d'assurer leur pérennité.

Solange Morrissette, entourée de Kevin Parent et d'Alexandre Saint-Pierre Photo : Radio-Canada/Isabelle Damphousse

« On est dépendants de cette politique-là pour l'avenir de nos diffuseurs et pour l'avenir du Réseau. Il faut vraiment se pencher sérieusement là-dessus », affirme Solange Morrissette qui prendra sa retraite l’automne prochain.

Il y a des structures qui sont vraiment essoufflées fait que ça prend un petit peu de sang neuf et d'argent neuf pour ressusciter tout ça, surtout des structures qui sont là depuis 40 ans. Solange Morrissette, DG du ROSEQ

Les organismes culturels espèrent notamment pouvoir construire davantage de ponts avec les écoles et le milieu touristique, mais aussi se mettre à jour sur le plan numérique.

Une consultation qui commence à dater

En 2016, l'ex-ministre de la Culture et des Communications avait mené une vaste tournée de consultation pour sonder les besoins du milieu culturel. Une fois les revendications entendues, il avait présenté, l'an dernier, un projet de politique culturelle d'une cinquantaine de pages, dénué toutefois de budget.

À lire aussi : Québec veut mieux soutenir la culture... mais le budget viendra plus tard

Or, ces revendications commencent à dater : c'est ce qu'ont souligné certains acteurs culturels, comme Julie Gauthier, directrice générale de Culture Bas-Saint-Laurent.

L'équipe de Culture Bas-Saint-Laurent présente sa nouvelle identité visuelle. De gauche à droite: Dominique Lapointe, Baptiste Grison, Nadia Gagné et Julie Gauthier. Photo : Baptiste Grison

Elle rappelle le dépôt d’une politique culturelle constitue un moment très important pour l'avenir de la culture : la dernière politique, qui date de 1992, a notamment donné naissance au Conseil des arts et des lettres du Québec.

Selon la DG de Culture Bas-Saint-Laurent, ces délais font que les incertitudes s'étirent et s'amplifient, car ils empêchent plusieurs organismes de se projeter dans le temps.

C'est toujours de l'instabilité et de l'insécurité, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement dans le milieu culturel, mais encore plus, je pense, maintenant. Julie Gauthier, DG de Culture Bas-Saint-Laurent

« Par exemple, [à] Culture Bas-Saint-Laurent, notre année est déjà commencée depuis le 1er avril, mais notre protocole d'entente n'est pas encore signé donc on est en train de rouler sans confirmation, rien », déplore Julie Gauthier.

D’après les derniers échos du ministère de la Culture et des Communications, la date du dépôt de la politique culturelle sera annoncée dans les prochains jours.

Cela dit, Julie Gauthier mentionne que le milieu connaît le désir du ministère d'investir davantage en culture, mais il reste à voir si ce désir va vraiment se refléter dans la réalité, notamment pour les régions plus éloignées.

Ardu, le financement privé

La directrice générale du Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, Mélanie Girard, affirme qu'il est de plus en plus compliqué de se tourner vers le financement privé, surtout en région.

Selon elle, les entreprises privées, qui sont beaucoup moins nombreuses que dans la métropole, sont déjà énormément sollicitées par le culturel, mais aussi par le communautaire.

Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada/Archives

Au Musée du Bas-Saint-Laurent, un peu plus du tiers du budget de fonctionnement provient du gouvernement provincial.

Mélanie Girard indique la nouvelle politique culturelle posera les bases du financement du musée dans les prochaines années, sur lequel repose les expositions, mais aussi le salaire de la main-d’œuvre culturelle, qui est « sous-payée ».

Je trouve qu’on n’est pas dans une ère où on prend les régions en compte en général. Est-ce que tout ça va changer? Je le souhaite, mais… je ne le vois pas. J’ai besoin qu’on me convainque. Mélanie Girard, dg du Musée du Bas-Saint-Laurent

Mélanie Girard souhaiterait qu'on arrête de traiter la culture en vase clos, dans un seul ministère, alors qu'elle concerne autant l'éducation, que le développement économique, et est même un facteur de santé publique, comme le plaident les conseils de la culture.