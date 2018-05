Depuis deux ans, les 19 jeunes de l'option sciences reçoivent deux cours de sciences supplémentaires par semaine.

Leur professeur a décidé de clore ces deux années d'études avec un projet spécial où les jeunes devaient concevoir et réaliser leur propre fusée.

Pour ce faire, ils ont bénéficié de l'encadrement de l'organisme Nanikana Aérospatiale, le seul astromodéliste certifié par la Canadian Association of Rocketry.

On assiste au lancement des fusées. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

« C'est une des missions de Nanikana Aérospatiale de promouvoir la science via l'aérospatiale. On a bien collaboré, on est allé les aider à faire la conception, la fabrication, la validation. Les élèves voient concrètement à quoi servent leur cours de maths, leur cours de physique », souligne Jean-François Nadeau, président de Nanikana Aerospatiale.

Les étudiants Coralie Gervais et Nathan Corriveau expliquent avoir effectivement beaucoup appris dans le cadre de ce projet spécial.

Coralie Gervais et Nathan Corriveau Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

« C'est vraiment le fun parce que c'est une première activité de groupe. En plus, faire ça avec une équipe professionnelle, c'était vraiment le fun, parce qu'ils nous ont aidés tout le long de notre trajet », commente Coralie Gervais.

« J'ai vraiment adoré, j'ai aussi adoré la construire, faire le bloc moteur, le tube, le nez, peinturer, c'était vraiment le fun, j'ai vraiment aimé ça », ajoute Nathan Corriveau.