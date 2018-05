Il a visité le Musée du Fjord à La Baie en sa compagnie vendredi après-midi.

Marc Garneau a affirmé que le Parti libéral allait s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre dans la région.

« Vous savez notre gouvernement a créé plus de 600 000 emplois depuis qu’on est au gouvernement. L’an dernier, on a eu le bilan économique le plus élevé de tous les pays du G7. Alors notre programme fonctionne bien et on veut aussi s’adresser à la pénurie de main-d’oeuvre qui existe ici et on veut le faire avec quelqu’un qui connaît très bien la région comme Mme Boivin. »

Pour sa part, Lina Boivin a affirmé qu'elle s'attendait à une visite du premier ministre canadien, Justin Trudeau, d'ici l'élection.

« Normalement M. Trudeau se déplace dans les partielles. Là, on ne le sait pas, on le souhaite, mais c’est sûr qu’il aime beaucoup la région. Quand je l’ai rencontré, ça a été une super de belle rencontre et je l’attends avec impatience », souligne la candidate.

Une élection partielle a été déclenchée dans Chicoutimi-Le Fjord pour remplacer Denis Lemieux qui a démissionné en novembre dernier.