Le World Trade Center, Entreprises Riel, Tourisme Riel, le Centre culturel franco-manitobain (CCFM), Pluri-elles, le Festival du Voyageur et les Productions Rivard organisent ensemble « Saint-Boniface célèbre ».

Le but est d’augmenter la visibilité de la francophonie du Manitoba et de la faire rayonner à l’échelle du pays et à l’international, indique la directrice des communications du World Trade Center, Chantal Vielfaure.

Un concert pancanadien

« On nous a demandé de faire un spectacle qui était représentatif de la communauté francophone canadienne en 2018. On part de l'Atlantique, on se rend jusqu’au Pacifique », affirme le directeur artistique du spectacle Tout pour la musique, Luc Rousseau.

Il affirme que la Saint-Jean-Baptiste, ce n’est pas uniquement la fête nationale du Québec, mais aussi la fête de tous les Canadiens français.

On va choisir des chansons qui parlent aux gens avec des interprètes actuels aux sonorités traditionnelles, folk, rap, rock... On va dans tous les univers. Luc Rousseau, directeur artistique

Tout pour la musique sera diffusé en direct à travers le pays sur les ondes d’UNIS et retransmis par Radio-Canada.

Le fort Gibraltar ouvert l’été

Les activités pour enfants organisées par le CCFM et Pluri-Elles, naguère tenues au parc Provencher, se dérouleront cette année au parc Whittier, à côté du fort Gibraltar.

L'entrée au fort sera gratuite le 22 juin. En journée, il sera ouvert aux écoles, et en soirée, avant le spectacle, il sera ouvert au grand public.

« Cet été, nous avons le plus grand nombre d'interprètes des années récentes », indique le directeur général du Festival du Voyageur, Darrel Nadeau. Le Festival du Voyageur s'occupe de la gestion du fort Gibraltar.

200 ans d’histoire en 40 minutes

Il y aura également plusieurs projections du nouveau documentaire produit par les productions Rivard au sujet de l’histoire du Manitoba français les 22 et 21 juin, en anglais et en français.

« Le documentaire explore les épreuves la détermination les accomplissements et la joie de vivre d’une communauté qui était destinée à disparaître dans les livres d’histoire », indique le directeur général d’Entreprises Riel, Normand Gousseau.

« Notre contribution à ce projet-là, c’est vraiment dans le cadre de notre projet de repositionnement du tourisme culturel et francophone du Manitoba », note-t-il.

Le film incite à voir davantage ce que la communauté a à offrir, selon M. Gousseau.