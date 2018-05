Un texte de Thibault Jourdan



Winnipeg compte dix piscines extérieures. La plupart ont été construites dans les années 1960 et arrivent en fin de vie. En effet, selon le Plan de gestion des infrastructures de Winnipeg pour 2018 (2018 City Asset Management Plan en anglais), la durée de vie estimée des piscines lors de leur construction était de 50 ans.

Cinq des piscines extérieures sont chauffées et cinq ne le sont pas. Par ailleurs, la répartition géographique de ces lieux de loisir est extrêmement inégale : l’ouest, le nord-ouest et le nord-est de Winnipeg sont quasiment dépourvus de piscines extérieures, quand quatre des cinq piscines non chauffées sont situées dans le quartier de Saint-Boniface.

Des piscines toujours très fréquentées

Le Manitoba compte beaucoup de lacs dans lesquels il est possible d’aller se baigner l’été. Mais tout le monde ne peut s’offrir une virée à la plage aussi souvent qu'une visite à la piscine.

Les piscines extérieures viennent donc combler un véritable besoin. En 2017, par exemple, elles ont compté plus de 121 000 entrées.

« Les piscines extérieures sont vitales pour les communautés », insiste Jeff Elliott, président de Recreation Connection Manitoba. « Elles permettent de créer du lien social dans les communautés et sont des centres de vie sociale, particulièrement en été », poursuit-il.

Tout cela a bien évidemment un coût. Le conseil municipal a budgété près de 2 millions de dollars pour le fonctionnement des 10 piscines en 2018. En même temps, elle prévoit en moyenne 190 000 $ par an, entre 2018 et 2023, pour effectuer des réparations. Cet argent ne sert pas qu’aux piscines extérieures puisqu’il doit permettre aussi de réparer et entretenir 82 pataugeoires et 21 aires de jeux d’eau.

La moitié des piscines en mauvais état

Au cours des dernières années, plusieurs piscines ont reçu des investissements majeurs. C’est le cas notamment des piscines Saint-Vital, Kildonan Park et Transcona.

La Ville estime que, globalement, les piscines sont dans un bon état. Pourtant, cinq de ses piscines extérieures, soit la moitié, sont classées comme étant en mauvais état.

Winnipeg ne semble pas envisager d’en construire des nouvelles. Toujours selon le Plan de gestion des infrastructures pour 2018 , Winnipeg indique clairement que sa politique est en faveur de « fermer des piscines extérieures à mesure que de nouveaux jeux d’eau sont installés ».



Elle prévoit d’ailleurs un développement suffisamment lent pour « évaluer l’acceptation » de ces nouveaux équipements par la population. « À mesure que se développeront [ce type d’infrastructures] dans les communautés, les piscines extérieures seront fermées », peut-on lire dans le Plan, au sujet des piscines extérieures.

Les jeux d’eau populaires à Brandon

Si certains résidents du quartier Norwood émettaient des doutes quant à l’installation de jeux d’eau pour remplacer la piscine, Jeff Elliott, qui habite à Brandon, balaie ces craintes. « À Brandon, on en a mis plusieurs, petit à petit. Ils sont incroyablement populaires! », affirme-t-il.





En réalité, les gens sont beaucoup plus actifs aux jeux d’eau qu’ils ne l’étaient à la piscine. Les nouveaux [jeux d’eau] sont beaucoup plus diversifiés. Ça garde les enfants actifs bien plus longtemps. Jeff Elliott, président, Recreation Connection Manitoba

Il reconnaît tout de même que ce type d’infrastructure vise en particulier les enfants et que, même si certains adolescents et adultes y passent parfois quelques heures, cela peut ne pas toujours leur convenir.



« Chaque communauté est différente et n’a pas les mêmes besoins », conclut-il.