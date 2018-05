L'eau est plus élevée dans les lacs Okanagan, Osoyoos et Christina et inonde les plages.

Selon Jennifer Jacobsen, porte-parole de la régie de la santé de l'Intérieur, les lacs ne sont pas particulièrement à risque d'être contaminés puisque ce sont des grandes étendues d’eau.

Cependant, elle avertit les nageurs qu'il faut quand même s'assurer de ne pas ingérer d'eau et de faire attention aux débris qui pourraient être sous la surface.

« Utilisez les lacs, mais soyez prudents et prenez des précautions pour vous assurer de ne pas avaler d'eau, de ne pas mouiller votre visage et surveillez les enfants de près pour qu'il ne soit pas coincés sous l'eau par des débris. »

La régie de la santé de l'Intérieur débute ses tests de qualité de l'eau sur les plages en juin seulement.

Les districts régionaux attendent que le niveau de l'eau revienne à la normale avant de nettoyer les plages.