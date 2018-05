Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Les ponts couverts sont dans le paysage du Nouveau-Brunswick depuis plus d'un siècle. La province peut même se vanter de posséder le plus long au monde ! Ces structures à l'architecture unique attirent chaque année plusieurs curieux. « Il y en a qui viennent ici seulement pour voir les ponts couverts. Pour le tourisme, c'est très très important », explique le président de l’Association pour la conservation des ponts couverts du Nouveau-Brunswick.

Mais dernièrement, ces structures se font de plus en plus rares. On en répertoriait 340 au Nouveau-Brunswick en 1953. Aujourd’hui, il n'en reste plus que 58 répartis un peu partout à travers la province.

Il ne reste plus que 58 ponts couverts au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

D'ailleurs, les ponts couverts du Nouveau-Brunswick se retrouvent cette année dans le palmarès de la Fiducie nationale du Canada des 10 sites les plus menacés du pays ; un classement peu glorieux. Selon Raymond Boucher, les réparations que la province effectue sur ces ponts ne sont pas suffisantes, ce qui les rend plus vulnérables aux inondations.

C’est notamment ce qui est arrivé au plus récent pont couvert à se retrouver en danger. Il s’agit du pont qui surplombe la rivière Quisibis dans le DSL de Sainte-Anne-de-Madawaska. Lors de la crue des eaux printanière, il y a quelques semaines, le pont, qui date des années 50, a subi des dommages et la province a décidé de le fermer à la circulation. Dans un courriel, le ministère des Transports a affirmé ne pas avoir encore pris de décision quant à l'avenir du pont.

Manifestation pour la sauvegarde

L’incertitude sur l’avenir du pont couvert de la rivière Quisibis inquiète les résidents des alentours. Pour eux, il représente une fierté que des centaines de personnes viennent voir chaque année. « Si tu voyais le trafic qu'il y a ici, explique un résident Marcel Martin. Ça passe jour et nuit, jour et nuit. Ça vient nous voir chez nous. On est bien ici. C’est un petit paradis qu'on a ici. Pourquoi qu'ils nous enlèveraient notre pont ? On ne veut pas le perdre notre pont ».

Les résidents organisent une manifestation près du pont samedi après-midi. Ils espèrent ainsi tenter de convaincre la province de le préserver.