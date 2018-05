Au total, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) envoie en renfort 43 personnes.

Pour ce qui est des pompiers forestiers, c’est toujours un déploiement de 14jours. Donc, on s’attend à ce que les pompiers soient partis durant toute cette période. Émilie Bégin, porte-parole de la SOPFEU

La SOPFEU a déjà envoyé quatre avions-citernes et un avion d'aéropointage dans la région de Prince Albert, en Saskatchewan, ainsi qu'au Manitoba.

« Dans les dernières années, on a prêté main-forte à plusieurs provinces du reste du Canada. Donc, c’est sûr que ça varie d’une saison à une autre. On voit également des saisons qui commencent un peu plus tôt dans l’Ouest avant d’arriver ici au Québec, mais pour l’instant la situation semble sous contrôle », explique Émilie Bégin.

Au Québec, 164 feux de forêt ont été signalés depuis le début de la saison, ce qui est dans la moyenne.