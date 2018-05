Le projet a été lancé il y a près de trois ans. Depuis, son coût a augmenté de près de 140 000 $ et il atteint maintenant les 2,3 millions de dollars. Selon Sonia Côté, cette hausse porte la contribution attendue de la Ville à 850 000 $.

« Nous, on demande une rencontre depuis le mois de novembre dernier. On fait des pieds et des mains pour arriver à ficeler ce projet. Là, on a écrit une autre fois à Mme Néron pour lui donner trois propositions de scénarios possibles qui pourraient diminuer la contribution du milieu, mais encore faut-il s'asseoir et regarder ensemble les avenues », explique la coordonnatrice de l’organisme.

Loge m'entraide est actuellement en campagne de financement.

Quelque 112 000 $ ont déjà été amassés pour le projet de coopérative que l'organisme souhaite construire à Kénogami.