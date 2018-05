Jeudi, des représentants de Downtown St. John’s, un organisme à but non lucratif du centre-ville de Saint-Jean, ont rencontré la conseillère municipale Debbie Hanlon à l’hôtel de ville afin de discuter de la mendicité.

Dave King n’est pas sans-abri, mais il mendie depuis environ cinq ans. Il dit que son chèque de sécurité sociale ne lui laisse pas assez d’argent pour vivre.

« C’est dur de joindre les deux bouts. Une fois le loyer et l’épicerie payés, presque tout a été dépensé », dit M. King.

« En plus, de mendier me fait sortir de la maison et m’aide à rester sain d’esprit », ajoute-t-il.

M. King croit qu’une minorité de personnes se montrent plus insistantes envers les passants sur la rue, et il croit que ce comportement nuit à tous les autres.

Il redoute que la ville de Saint-Jean ou la province décide éventuellement de bannir la mendicité, comme Toronto ou Calgary l’ont fait. « Ça ne me surprendrait pas », laisse-t-il tomber.

David Jardine. Photo : CBC/Ryan Cooke

En juin 2016, l’ancien conseiller municipal Art Puddister avait demandé à la Force constabulaire royale de Terre-Neuve d’adopter la méthode forte contre les mendiants. La police, cependant, ne peut intervenir que lorsqu’elle estime qu’il y a un risque à la sécurité publique. Le simple fait de mendier n’est pas un crime.

Daniel Jardine sollicite la générosité des passants au centre-ville de Saint-Jean depuis deux ans et demi. « Je n’ai personne pour m’aider, et je n’aime pas aller à l’église ou demander de l’aide au gouvernement », dit-il.

Je retournerais travailler. Je veux travailler et sortir de la rue le plus vite que je peux. Mais il n’y pas d’ouvertures. Daniel Jardine, Saint-Jean de Terre-Neuve

M. Jardine dit qu’il s’impose un code de conduite. Si une personne ne lui donne pas de monnaie, il la remercie quand même.

Debbie Hanlon est conseillère municipale à Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : CBC/Andrew Sampson

Lorsqu’on lui demande ce que la ville devrait faire contre les mendiants qui causent des problèmes, M. Jardine dit qu’on devrait leur donner une contravention.

Puis il éclate de rire, à l’idée de vouloir faire payer quelqu’un qui mendie parce qu’il n’a pas d’argent.

La conseillère Debbie Hanlon a décliné une demande d’entrevue, mentionnant que l’organisme Downtown St. John’s doit d’abord partager la teneur de leur rencontre avec les commerçants du centre-ville, qui font partie de leurs membres.

Mme Hanlon s’est bornée à dire que la rencontre de jeudi n’était rien de plus que le début de discussions à ce sujet.