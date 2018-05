Tasleem Riaz est la candidate néo-démocrate dans Scarborough-Agincourt.

Les conservateurs ont fourni aux médias une capture d’écran montrant le message en question sous le nom de la candidate néo-démocrate. Radio-Canada n’a toutefois pas pu vérifier l’authenticité du message Facebook.

Les conservateurs demandent à Andrea Horwath de sévir contre sa candidate sans préciser exactement quelles actions ils souhaitent voir mises en place.

Réaction du NPD

La candidate Tasleem Riaz a réagi peu après par communiqué pour dire qu'elle était « horrifiée » que cette photo se soit retrouvée sur sa page Facebook.