Un texte de Jean-Philippe Martin

Le Québécois a fait osciller la balance à 162 livres, soit deux livres de plus que la limite imposée dans la catégorie des poids moyens.

Son adversaire, le Français Karim Achour, s’est présenté avec un poids de 159 livres. Selon le règlement, David Lemieux a deux heures pour perdre le poids excédant.

Le promoteur du gala Camille Estephan n’était pas très confiant de voir Lemieux perdre le poids en trop avant le délai permis.

Le président de Eye of the Tiger Management s’est dit plus inquiet pour la santé du boxeur que fâché qu’il n’ait pas réussi à respecter son engagement.

Avec ce que j’ai vu cette semaine de sa perte de poids, j’ai peur pour sa santé. Il a tout fait ce qu’il fallait faire. Il est à 162 livres, on l’a vu. Ça change les plans. Camille Estephan, promoteur, Eye of The Tiger Management

Le combat aura lieu même si David Lemieux ne réussit pas à faire le poids, a assuré Camille Estephan. Mais le boxeur montréalais devra concéder 20 % de sa bourse à son adversaire et il ne pourra repartir avec les ceintures de champion advenant qu’il l’emporte contre Achour.

Chez les 168 livres?

Ce n’est pas la première fois que Lemieux ne réussit pas à se conformer au poids imposé. En 2016, il avait dépassé la limite par plus de deux livres la veille de son combat contre James de la Rosa.

Selon Camille Estephan, David Lemieux devrait mettre une croix sur la catégorie des poids moyens et viser celle des super-moyens, à 168 livres.

« La vérité, c’est qu’on voulait rester à 160 livres parce que c’est la division la plus intéressante pour les grands combats d’envergure. Cannelo, Golovkin, ils sont à 160 livres. On va aller dans une autre direction. Moi, je peux vous confirmer aujourd’hui que je ne veux plus le revoir chez les 160 livres. »