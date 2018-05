Depuis 35 ans, le programme de formation artistique niché à l’École secondaire publique De La Salle forme les jeunes ontariens passionnés d’expression artistique sous toutes ses formes :

les arts visuels et médiatiques, le cinéma et la télévision, la création littéraire, la danse ainsi que la musique, incluant le chant et les instruments à cordes, à vent et les percussions.

À écouter : l’entrevue sur les 35 ans du CEAO dans l’émission Sur le vif

Le CEAO a d’ailleurs vu naître des étoiles qui brillent par leurs carrières à l’échelle nationale et internationale.

De gauche à droite : Mireille Asselin, Rym Ben Berrah, Audrey Caron et Elyssa Gravel Photo : Courtoisie : Centre d’excellence artistique de l’Ontario

Les 25 et 26 mai, l’École secondaire publique De La Salle est l’hôte de conférences et de panels animés par des artistes de différents milieux. Plusieurs têtes se rassemblent pour réfléchir au rôle de l’art et de la créativité dans les apprentissages.

Le gala du 35e anniversaire du Centre d’excellence artistique de l’Ontario clôt la dernière journée de conférences avec un spectacle.

Guillaume Lebel, Emmanuelle Lê Phan, Chloé Tremblay et Dantes Rameau Photo : Courtoisie : Centre d'excellence artistique de l'Ontario

Pour l’occasion, huit anciens élèves et artistes professionnels retrouveront les planches de leurs premières amours aux côtés des élèves du programme : Mireille Asselin, soprano, The Metropolitan Opera

Rym Ben Berrah, auteure

Audrey Caron, artiste en arts visuels et architecte

Elyssa Gravel, violoniste

Guillaume Lebel, photographe et vidéaste

Emmanuelle Lê Phan, chorégraphe et directrice artistique de Danse Tentacle Tribe

Chloé Tremblay , comédienne Et le parrain du 35e anniversaire du CEAO : Dantes Rameau, bassoniste et cofondateur du Atlanta Music Project

Vincent Poirier Photo : Radio-Canada

La soirée de clôture animée par le comédien et scénariste franco-ontarien Vincent Poirier met également en scène l’Orchestre symphonique des jeunes de l’Ontario ainsi qu’un clin d’oeil au fondateur du CEAO, Jean-Claude Bergeron.