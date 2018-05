Un texte de Michel Nogue

Dans un communiqué de presse émis jeudi, la troupe de Caraquet indique qu'elle a agi la semaine dernière après avoir reçu une plainte formelle.

Joint au téléphone, le président du conseil d'administration du TPA, Normand Mourant, déclare que la troupe assume ses responsabilités face à ces allégations d'inconduite sexuelle.

« On va garder le cap, que ce soit comme on dit en anglais "business as usual". Tous les projets qui étaient sur la table restent sur la table. Toute la programmation pour l'an prochain, tout est correct » note Normand Mourant.

Le porte-parole du TPA ajoute que la troupe de théâtre n'a pas complété la rédaction d'une politique interne sur le harcèlement, comme le demande le Conseil des arts du Canada. « Ça n'aurait pas eu d'impact sur ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé. »

Normand Mourant ajoute que la troupe prévoit mettre en pratique des nouvelles procédures, puisque le Conseil des arts est son principal bailleur de fonds.

La façon qu'on a réagi face à cette problématique-là démontre le sérieux du TPA à adresser ça de façon prioritaire. On est très, très conscient de notre rôle à jouer pour que le processus soit le plus transparent et que tout le monde ait une chance de bien se faire entendre. Normand Mourant, président du CA du Théâtre populaire d'Acadie

Le porte-parole ajoute que par le passé les gens auraient eu moins tendance à dénoncer des situations comme celle-ci. « C'est important qu'on en parle. C'est important que ces choses-là soient adressées. Mais c'est important de le faire de façon professionnelle et confidentielle », note-t-il.

Normand Mourant explique que les membres du conseil d'administration sont des bénévoles qui font ce qu'ils peuvent, avec l'aide d'un avocat, pour sortir de cette crise.