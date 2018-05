Alden Ehrenreich, remarqué dans Ave Cesar!, des frères Coen, est le nouveau visage de Han Solo, qu’on retrouve alors qu’il tente de fuir une planète sous le joug d’un terrible monstre. Loin encore d’avoir rencontré la princesse Leia, il fait équipe avec Qi’ra (Emilia Clarke, soit Daenerys Targaryen dans Le trône de fer).

C’est dans ce contexte qu’il rencontre un certain Chewbacca (Joonas Suotamo) et met la main sur le Faucon Millenium.

Avant sa présentation à Cannes et sa sortie officielle, Solo : une histoire de Star Wars a connu une gestation chaotique. Les réalisateurs engagés, le duo Chris Miller et Phil Lord, connus pour les séries de films décalées Lego et 21 Jump Street, ont été renvoyés, officiellement pour des différends artistiques.

Le conventionnel Ron Howard a été appelé à la rescousse. Grâce à lui, le produit attendu a été livré, sans qu’aucun fil dépasse. Il fait « exactement ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un film d'action de Star Wars qui accentue les éléments symboliques de la série », a estimé Helen Faradji à Médium large, vendredi.

En d’autres termes, « tout le monde fait son travail à peu près correctement. Les acteurs imitent leurs aînés », sans pour autant qu’on en apprenne vraiment plus sur Han Solo, un comble pour un film censé mettre de l’avant le personnage culte. Tout juste trouve-t-on un peu d’originalité avec l’interprétation de l’escroc Lando Calrissian par Donald Glover. Ce personnage est aidé par une droïde engagée socialement pour les droits des siens.

Le critique George Privet n’a pas non plus sauté au plafond, voyant dans cet antépisode, « qui est complètement superflu », un film ni mauvais ni très bon.

C’est correct, ce qui est peut-être le pire mot qu’on puisse utiliser pour quelque chose comme Star Wars. Georget Privet, à propos de Solo : une histoire de Star Wars

Après ce film sur Han Solo, d’autres projets cinématographiques sur différents personnages secondaires de Star Wars sont en préparation. Un long métrage sur Boba Fett a été annoncé vendredi.

« Je pense que la mission, c’est de nous dépouiller de tous nos dollars jusqu’à la fin des temps, ce qui devrait probablement marcher », a indiqué, mi-amusée, mi-critique, Helen Faradji.