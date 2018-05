Avant cette réunion, bon nombre de commerçants avaient des appréhensions concernant les manifestations prévues en marge du G7. Les organisateurs de l'événement ont toutefois gagné leur confiance au cours de cette rencontre.

« Sincèrement en tant que commerçant, on voulait être rassuré et aujourd'hui je suis rassuré », lance Guy Collin, propriétaire du restaurant Le Tournebroche.

Une cinquantaine de commerçants et différentes SDC ont assisté à la rencontre en présence de représentants du Bureau de gestion des sommets d'Affaires mondiales Canada.

Les autorités s'engagent à publier un bilan des mesures de sécurité 72 heures après le G7. Les commerçants qui se trouveront dans les zones dites « à haute sécurité » seront automatiquement indemnisés.

Ceux qui seront forcés de fermer leurs portes pour des raisons de sécurité ou qui subiront des dommages matériels seront remboursés grâce au programme d'indemnisation du fédéral.