Avec les informations de Tanya Neveu

Le ministre régional Luc Blanchette en a fait l'annonce vendredi matin, directement au musée, qui contient plus de 1000 fossiles.

Cette somme permettra de soutenir la mission et la vocation scientifique et technologique du Fossilarium.

Ce dernier fait d'ailleurs partie des neuf institutions muséales reconnues au Québec.

« C'est un projet de plus petite envergure, mais tout aussi important pour nos milieux et pour l'occupation du territoire et surtout pour l'éveil à la science. Je trouve que c'est le plus beau rôle qu'on peut jouer auprès des enfants, soit de les éveiller à la science à partir des roches et de la préhistoire, c'est de cela dont on parle ici au musée », indique Luc Blanchette.

Le ministre Luc Blanchette était présent pour l'annonce. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Soupir de soulagement

Le Fossilarium accueille environ 2000 visiteurs par saison, en plus de se déplacer lors de divers événements à travers la région.

Pour la conseillère scientifique du Fossilarium, Andrée Nault, cette subvention représente un soupir de soulagement.

On était en précarité. On était à la limite de faire notre dernière année complète. L'année prochaine, nous aurions dû engager des gens sur des projets et une personne pour superviser, mais à temps partiel. Andrée Nault, conseillère scientifique

La saison tourisque du Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord débute le 23 juin.