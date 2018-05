Un texte de Camille Laventure

Statera

Statera vous fait découvrir la « 104e île » de l’archipel des îles de Sorel de façon unique. Les attractions principales du site sont le parcours lumineux nocturne, qui se visite sous la forme d’une quête au beau milieu de la nature, la projection d’un film à 360 degrés sous un dôme, qui raconte le dernier millénaire de la région de Sorel-Tracy, et la croisière à travers les 103 îles de l’archipel. La saison de Statera débute le 22 juin.

Foresta Lumina

Joyau multimédia de Coaticook depuis 2014, le parcours lumineux multisensoriel Foresta Lumina, signé Moment Factory, offre cette année de belles nouveautés. D’abord, il y aura une projection gratuite au centre-ville de Coaticook pour donner un avant-goût aux visiteurs et les plonger dans l’ambiance du parcours et de l’histoire. Ensuite, l’expérience elle-même sera bonifiée, grâce à un tronçon du trajet qui a été retravaillé pour faire connaître un personnage auparavant peu présent dans le récit : le diable. Ces nouveautés seront officiellement en fonction à partir du 21 juin.

Tektonik

Découvrez la richesse géologique du Géoparc de Percé à travers une aventure interactive et immersive. Réalisée avec l’objectif d’informer de façon ludique tout en mettant de l’avant les technologies et le multimédia, l’exposition emmène les visiteurs 500 millions d’années en arrière pour raconter l’histoire de Percé et de son fameux rocher. C’est la firme montréalaise XYZ Technologie culturelle qui est derrière la production de cette aventure.

Signé Montréal

Exposition permanente au musée Pointe-à-Callière de Montréal, Signé Montréal est une projection de 18 minutes sur l’écran 270 degrés de la salle Hydro-Québec. Ce film nous présente l’histoire de la métropole, depuis l’ère glaciaire jusqu’à aujourd’hui, en passant par l’arrivée des Premières Nations, les occupations française et britannique, et les développements plus modernes. L’exposition est particulièrement intéressante grâce à des images fortes assemblées de façon dynamique.

L’Aventure boréale, 20 000 ans sous les glaces

Cette exposition multimédia est présentée au Jardin des glaciers de Baie-Comeau, qui consacre ses activités à la dernière glaciation et aux changements climatiques.

Comme le titre l’évoque, vous serez transportés dans l’ère de glace du continent nord-américain, il y a de cela 20 000 ans. L’aventure interactive commence au sommet d’un glacier continental, où les visiteurs assistent à la formation dudit glacier grâce à des projecteurs à effet tridimensionnel. S’en suit une descente virtuelle en ascenseur jusqu’au cœur du glacier, puis la projection d’un court film sur un écran d’eau panoramique.

Observ’étoiles

Cette activité unique au monde devrait voir le jour très bientôt à la station de plein air Au Diable Vert, en Estrie. Il s’agira d’un planétarium en nature, une activité rendue possible grâce à un casque à réalité virtuelle qui sera porté par tous les spectateurs. Ce casque sera activé à l'aide d'un téléphone intelligent qui y sera glissé. Une application d’observation d’étoiles aura été téléchargée dans le téléphone pour présenter les images, et la narration sera assurée par Andrew Fazekas, collaborateur de National Geographic en astronomie. Le spectacle sera accessible presque toute l’année, car l'auditoire sera installé sur des sièges chauffants fonctionnels même à -30 degrés Celsius.