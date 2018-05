Un texte de Gavin Boutroy

À l’instar de Terry Fox, Patrick Charlebois s’est lancé le défi de parcourir le pays en faisant de la course à pied et en prélevant de l'argent pour soutenir la lutte contre le cancer.

Début du graphique (passez à la fin) Pour se motiver avant de faire 20 fois l’allez-retour sur la promenade Lyndale (une distance équivalente aux 42 km d’un marathon), Patrick Charlebois a fait 15 pompes. Un hommage à Terry Fox qui faisait pareil lorsqu’il manquait de motivation. #rcmb pic.twitter.com/sNzGw4xFeV — Gavin Boutroy (@GBoutroy) May 25, 2018 Fin du graphique (passez au début)

C’est un hommage pour Terry Fox qui est une icône, un héros national que tout le monde connaît, qui a inspiré beaucoup de gens, moi inclus. C’est un petit peu ma façon à moi de redonner à un héros national. Patrick Charlebois

Patrick Charlebois collecte des fonds grâce à sa page Facebook. « Je reçois un courriel à chaque fois quand il y a un don qui rentre, ça fait une différence, ça me motive beaucoup, ça m’aide beaucoup, ça m’encourage », dit-il.

En 1980, Terry Fox a entamé une traversée du Canada sur une jambe pour amasser des fonds pour le cancer. Le jeune homme de Winnipeg a été amputé en raison de la maladie. Il a dû s’arrêter avant d’avoir terminé sa traversée du pays.

Patrick Charlebois a parcouru la promenade Lyndale à Winnipeg 20 fois. Photo : Radio-Canada/Gavin Boutroy

Pour courir 42,2 km, M. Charlebois a parcouru la promenade Lyndale à Winnipeg 20 fois, avec un temps de 3 h 5 m 31 s.

Un habitué du marathon quotidien

L'homme de Trois-Rivières, au Québec, s’est classé 4e rang du classement général du World Marathon Challenge en janvier 2017. L'épreuve consistait à courir sept marathons en sept jours sur les sept continents.

Je ne veux pas battre le record du monde à chacun des marathons, [je veux] pouvoir récupérer rapidement et pouvoir continuer à courir après. Patrick Charlebois

« Chaque petite blessure devient très grosse à force de courir et de rajouter du kilométrage sur le corps, et c’est pour ça que je suis quand même hautement supervisé par une équipe médicale qui me suit », poursuit Patrick Charlebois.

« Honnêtement c’est probablement la dernière fois que je fais ça parce que c’est très éprouvant sur le corps », confie-t-il.

Dans le cadre de son défi canadien, il lui reste trois marathons à courir : un huitième marathon samedi à Regina, le neuvième dimanche à Calgary et le dernier à Vancouver lundi.

Et lors de cette dernière étape, le frère de Terry Fox, Darrell Fox, va parcourir une dizaine de kilomètres avec Patrick Charlebois.