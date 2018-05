Imaginez un pont aux allures de monstre marin qui relierait le quartier du Waterfront de Winnipeg à Saint-Boniface ou un amphithéâtre tout droit sorti de la Rome antique avec des bateaux de pirates bataillant sur la rivière Rouge ? Ce sont des exemples plus inusités parmi des concepts plus sérieux qui font partie des 200 projets proposés dans le cadre d'un concours visant à réunir des propositions pour redonner vie au quai Alexander.

Une exposition présentera vendredi soir les différents projets et on y dévoilera les gagnants des trois premières places du concours. L'exposition se tiendra à deux pas du quai Alexander, à l'hôtel Mere et sur la terrasse du restaurant Cibo, sur le boulevard Waterfront.

Les participants au concours ont été invités à esquisser leurs idées sur ce modèle. Photo : On the Docks

« Nous avons de tout, ça va des enfants qui souhaitent voir la création d’un parc à thème sous-terrain à des projets de parc bien pensés, de monuments, de boutiques et de petits restaurants », explique Aaron Pollock, qui a eu l'idée du concours On the Dock Competition, avec sa collègue Laurène Bachand.

La plupart des participants proviennent du Manitoba, mais d'autres viennent de l'Inde, de la Roumanie, de la Chine ou encore des États-Unis et il s'agit autant d'enfants que d'architectes professionnels.

« Beaucoup de gens sont vraiment intéressés à l'idée de développer les abords de la rivière à nouveau que ce soit pour construire un quai, une sorte d'amphithéâtre ou une scène flottante », souligne Aaron Pollock.

Voici à quoi ressemble le quai Alexander depuis 2015. Photo : Radio-Canada/Nathan Kramer / Société historique du Manitoba

Lorsque le duo qui gère le cabinet d'architecture Number Ten Architectural Group a créé le concours, ils ont suggéré aux gens d'être audacieux et créatifs.

« Nous voulions encourager les gens à penser grand et utiliser leur imagination », a indiqué Aaron Pollock

Parmi les idées qu'ils ont reçu : Rampe de lancement pour engins spatiaux

Parc d'attractions sur le modèle de Coney Island

Zoo

Serre ou jardins communautaires

Centre de sciences de la vie sous-marine

Restaurant Jollibee

Développement commercial et résidentiel

Parc de planche à roulettes

Marché

Bassin, sculptures et ponts

Zones de pêche

Laurène Bachand et Aaron Pollock ont ​​même eu un projet soumis par une femme aveugle qui a appelé et a décrit son idée aux architectes, qui l'ont dessiné pour elle.

Les deux jeunes architectes indiquent que le projet le plus poignant n'avait aucun dessin, mais juste cinq mots: « Redonner la terre aux Anishinabe ».

Les participants étaient encouragés à examiner comment leur projet s'adapte aux saisons, aux différents niveaux de la rivière, et qu'il incorpore un aspect commémoratif pour réfléchir sur l'importance du site en lien avec Tina Fontaine.

Un mémorial improvisé à la jeune fille de 15 ans a été maintenu sur le site du quai Alexander depuis que son corps a été retrouvé en 2014.



Les gens ont été invités à dessiner leurs idées sur le formulaire fourni. Beaucoup l'ont fait mais certains - principalement des architectes - ont créé leur propre formulaire de soumission.

« Les architectes font les choses à leur façon, ils ne respectent pas les règles », a déclaré Laurène Bachand en riant.

Imaginé par le cabinet d'architecture John van Leeuwen Architecture and Design de Winnipeg, le projet Garden Point propose un environnement de bois et de béton qui crée un cadre naturel contrôlé avec un sentier pavé menant à la rivière. Photo : John van Leeuwen Architecture and Design

Plusieurs consultations de la Ville

Le quai a été clôturé, en 2015, depuis qu'il a été jugé instable. La ville a l'intention de le démolir et de revitaliser la zone, mais ne sait toujours pas quoi faire.

Elle a tenu des consultations publiques en juin 2017 et un rapport a été présenté le mois suivant. Un lien vers ce rapport est inclus sur le site du concours.

C'est la deuxième fois que la ville s'est tournée vers la population pour obtenir des idées. En 2006, elle a lancé un appel à « l'expression d'intérêt » pour le développement de la zone, mais rien n'a jamais été fait.

Cela est en partie dû au fait qu'il y a beaucoup de problèmes et de limitations avec le site qui doivent être considérés, précis Aaron Pollock.

Il y a en effet un aqueduc qui passe sous la rue Alexander à la rivière ainsi que des lignes électriques dans la zone. De plus, la berge est située dans une plaine inondable et est régulièrement endommagée par le gel et le dégel.

Un projet citoyen

En jetant un large filet et en invitant toutes les idées, Aaron Pollock et Laurène Bachand ont pensé qu'il y aurait une possibilité que certains projets puissent être réalisables. Surtout, ils ont espéré que la compétition donnerait à la ville une chance de prendre la mesure de la passion des gens pour ce site.

Aaron Pollock, à gauche, et Laurène Bachand ont lancé le concours pour obtenir des idées et montrer à la ville combien les gens veulent que la zone du quai Alexander soit développée et rendue accessible à nouveau. Photo : Radio-Canada/Thomas Asselin

La compétition n'est toutefois pas affiliée à la ville de Winnipeg. Le concours a été entièrement dirigé par Aaron Pollock et Laurène Bachand, qui enverront les projets à la ville dans l'espoir de relancer le processus de réaménagement.

« C'est une initiative citoyenne », a déclaré Laurène Bachand. « Nous essayions d'atteindre le plus de gens possible. »