Un texte Brice Armel Iletsi

La ligne ferroviaire Huron Central Railway assure le service entre les villes de Sault-Sainte-Marie et Sudbury depuis juillet 1997. Il y circule environ 13000 wagons par année, transportés par la filiale Genesee & Wyoming Canada inc. Les entreprises Algoma, Eacom et Domtar y acheminent leurs matières premières, des tonnes de métaux et de bois à travers cette ligne.

Selon Michael E. Williams, le vice-président à la communication de Genesee & Wyoming Canada inc., « la fermeture de la ligne aura pour conséquence le transport des métaux et du bois par les camions, ce qui entraînera l'usure de l'infrastructure routière de la région et une pollution accrue. »

Le rail est quatre fois plus écoénergétique que le camion, dit-il

Des critiques réitèrent que la fermeture de cette ligne ferroviaire engendrerait des conséquences incommensurables sur les autres infrastructures routières de la province de l’Ontario.

C’est très dangereux pour les autos de conduire sur les mêmes routes que les grands camions, avec le fer, le bois, toutes les grandes marchandises. C’est mieux qu’elles soient transportées par le chemin de fer. Linda Savory-Gordon, Membre du conseil d'administration de la coalition pour les trains voyageurs d’Algoma

Mme Linda Savory-Gordon s'insurge contre toute possibilité de transporter les matériaux lourds et encombrants sur les routes. La pratique augmenterait le nombre des camions sur les routes, avec son lot des problèmes d'accidents, mentionne-t-elle.

Linda Savory-Gordon plaide plutôt pour le maintien de la ligne ferroviaire. Membre du conseil d'administration de la coalition pour les trains voyageurs d’Algoma, elle souhaiterait que le service des passagers sur cette ligne soit restauré. Il y a un grand intérêt à recréer une telle ligne, avec des installations modernes, comme c’est le cas dans le sud de l’Ontario, a-t-elle indiqué.

Elle allègue que « la province est sur le point de développer une stratégie de transport pour les 25 ans à venir. Et le chemin de fer va faire partie de cette stratégie parce que c’est le mode de transport le plus utilisé dans tous les pays développés. »

Des conséquences sur le budget provincial

Pour Harry Gow, expert du conseil international en transport, l'acheminement des marchandises lourdes sur les routes causerait des problèmes environnementaux considérables. Il redoute aussi l'usure de l'infrastructure routière.

L’impact sur le budget provincial est assez palpable, parce que cela nécessite de rénover la route plus souvent. Harry Gow, expert du conseil international en transport

Harry Gow déplore cependant le manque de programme fédéral de financement pour le chemin de fer local, comme il en existe aux États-Unis.