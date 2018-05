« Nous allons voir ce qui va arriver. Nous leur parlons maintenant [aux Nord-Coréens] », a-t-il déclaré vendredi matin à des journalistes, devant la Maison-Blanche. « Ça pourrait même être le 12... Nous aimerions le faire », a-t-il ajouté.

Plus tôt vendredi, le premier vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen Kim Kye-gwan avait réagi à l'annulation du sommet en affirmant que Pyongyang était toujours prête à tenir ces discussions.

« Nous réitérons aux États-Unis notre détermination à nous asseoir face à face, à tout moment et de quelque manière que ce soit, pour résoudre le problème », a-t-il déclaré dans un communiqué publié par l'agence officielle KCNA.

« L'annonce abrupte de l'annulation de la rencontre est inattendue pour nous et nous ne pouvons que la qualifier d'extrêmement regrettable », a-t-il ajouté.

Avant de parler aux journalistes, M. Trump avait salué cette déclaration dans un message publié sur Twitter.

Il a qualifié la réaction du Nord de « chaleureuse et productive » et a exprimé l'espoir d'une « prospérité et d'une paix longues et durables ».

Plus de détails à venir.