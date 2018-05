Des membres des Premières Nations de Pauingassi et de Little Grand Rapids ont transité par l'aéroport de Red Lake, dans le Nord-Ouest ontarien, avant de se rendre à Winnipeg. Ils devaient d'abord aller à Red Lake à bord d'hélicoptères car la piste d'atterrissage de l'aéroport de Little Grand Rapids est trop courte pour accueillir des avions de grande taille.